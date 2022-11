Man (41) riskeert fikse boete na verbranden afval in voortuin: “Mensen plaatsen toch ook vuurkorven?”

Een werknemer van een bedrijf in de buurt verwittigde op 3 februari dat iemand opnieuw afval aan het verbranden was. Volgens de melder was dat al zo’n drie weken aan de gang. Toen de politie ter plaatse ging kijken, zagen ze dat V. D. inderdaad afval aan het verbranden was in zijn voortuin. Volgens de man was het slechts de eerste keer dat hij dat deed. “Hij was aan het verhuizen”, pleitte zijn advocaat. “Binnen was alles leeggehaald en hij was inderdaad nog een paar dingen aan het verbranden. Hij dacht dat dat mocht.” Nochtans stelde de politie vast dat er heel wat assen aanwezig waren. “Die wijzen erop dat er wel degelijk al langer brandjes waren”, zegt het Openbaar Ministerie. Hij riskeert nu een boete van 1.600 euro. De rechter velt een vonnis op 28 november.