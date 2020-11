Man (39) met nummerplaat ‘2Fast4’ rijdt 170 per uur op snelweg: “Ik rij altijd te snel en sponsor met plezier de Belgische staat”

Zuid-West-Vlaanderen Deze 32 restau­rants uit onze regio vind je in de nieuwe Gault&Millau

23 november Er staan 32 restaurants uit Zuid-West-Vlaanderen in de nieuwe culinaire gids Gault&Millau 2021. David Grosdent van L’Envie in Sint-Denijs is Jonge Chef van het Jaar. Stijgers zijn Castor in Beveren-Leie en Rebelle in Marke. Nieuw zijn La Bicicletta in Kortrijk, Daefnis in Lauwe en Bistro Lin’eau in Wielsbeke. Een overzicht.