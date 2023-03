Man (33) riskeert 4 jaar cel voor seksuele relatie met minderjarige stiefdochter: “Altijd bedoeling gehad goede stiefvader te zijn”

Een 33-jarige man uit Waregem had enkele jaren een seksuele relatie met zijn 14-jarige stiefdochter. Ook de mama van het meisje was op de hoogte. Het meisje, dat nu meerderjarig is, koestert geen wrok. “Ik was jong en verliefd, maar besef dat dat toen niet normaal was en heb het intussen verwerkt,” zei de ondertussen jongevrouw tegen de rechter.

Y. D. bouwde een innige relatie op met zijn toenmalige stiefdochters. Toen ze 14 jaar was, kregen beide achter de rug om van haar moeder, een seksuele relatie met elkaar. “Zij gaf de eerste aanzet, maar ik hield de boot af omdat ze nog zo jong was. Uiteindelijk deed ik het toch uit nieuwsgierigheid, daarna raakte ik verliefd en was het sterker dan mezelf. Ook al wist ik dat het fout was. Ik kreeg uiteindelijk meer affectie voor haar dan voor haar moeder met wie ik samen was.” Hij huurde verschillende keren een kamer en ze gingen ook naar de sauna. “Maar ook thuis hadden ze seks”, zegt het Openbaar Ministerie. “Het is zelfs zo dat één van de jongere broers een geluidsfragment en een videofragment kon maken met zijn gsm. Toen hij ermee naar zijn moeder ging, dwong ze hem om er niets over te vertellen.”

Vriendinnen slaan alarm

De feiten kwamen pas in 2021 aan het licht nadat vriendinnen van haar op school alarm sloegen nadat het meisje een vermoeden had dat ze misschien zwanger zou zijn. Sindsdien geldt er een contactverbod tussen Y. D. en het meisje dat ondertussen 18 jaar is geworden. Zij woont ondertussen bij de ouders van Y. D. en koestert geen wrok tegenover de man. “Ik was jong en verliefd, maar besef nu wel dat wat wij hadden fout was. Ik heb ondertussen verwerkt wat ik moet verwerken en heb mijn leven in handen. Ik zal blij zijn wanneer dit alles afgerond zal zijn. Bij de ouders van Y. D. heb ik een warme thuis gevonden. Ik wil me excuseren voor de pijn die ik mijn ouders en broers heb aangedaan, maar de relatie met mijn vader en broers was al vertroebeld sinds hun scheiding in 2015.

De man zelf bood in tranen zijn excuses aan. “Ik had me voorgenomen om een goede stiefvader te zijn en hen normen en waarden bij te brengen, maar ben daar ongelooflijk zwaar in mislukt”, zegt hij. “Ik heb nu een volledig andere kijk op zo’n situaties.” Hij riskeert vier jaar gevangenisstraf. De moeder van het meisje die op de hoogte was riskeert 6 maanden cel voor schuldig verzuim. Zij is sinds de feiten aan het licht kwamen niet meer samen met Y. D. De rechter velt een vonnis op 19 april.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.