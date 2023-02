Maand rijverbod en uitbrander voor jonge automobilist na “roekeloos rijgedrag”

Op 21 oktober 2021 merkte een anoniem politievoertuig in Waregem op hoe de auto van D.V. een andere auto aan hoge snelheid en op korte afstand volgde. Op een plaats waar 70 kilometer per uur was toegestaan, ging het richting 140 kilometer per uur. “Nijdig optrekken, korte zwenkende bewegingen”, zo omschreef de openbare aanklager het rijgedrag van de jongeman. Dat was niet naar de zin van de politierechter, die hem prompt een fikse uitbrander gaf. “Hij volgde de auto van een vriend toen ze tijdens een avondje uit van het ene naar het andere café verlegden”, aldus zijn advocaat. “Er was geen sprake van racen, hij had niet teveel gedronken en geen drugs gebruikt.” De politierechter was van de laatste twee argumenten maar matig onder de indruk. “Je was roekeloos”, klonk het ferm. De jongeman boog het hoofd. Hij moet een boete van 480 euro betalen en zal na de onmiddellijke intrekking van zijn rijbewijs voor 15 dagen het nog eens 15 dagen zonder rijbewijs moeten stellen.