LIVE. Eerste ren Waregem Koerse zit erop, publiek begint toe te stromen

IJsjes scheppen

Geert (56) en Stef (28) Teirlinck uit Markedal verkopen al een vijftal jaar ijsjes op Waregem Koerse. "Het is altijd leuk hier te zijn, maar voor ons is het pas echt geslaagd als de zon schijnt. Pas dan verkopen we ijsjes. Maar we staan hier goed om de paarden te zien rennen. Wedden gaan we echter niet doen, daarvoor kennen we er te weinig van."