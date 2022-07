Lift is al twee maanden defect, dus zitten flatbewoners vast: “We zijn tachtigers... zie je ons al die trappen doen?”

Kortrijk/Waregem/Avelgem Proces op komst rond gewapende jongeman die hogeschool Vives in lockdown stuurde

De 19-jarige jongeman uit Desselgem (Waregem) die begin oktober 2021 ‘gewapend’ op de hogeschoolcampus Vives in Kortrijk rondliep, zal zich binnenkort op een proces voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor bedreigingen en wapendracht. Het parket vorderde op de raadkamer de internering. “Maar we onderzoeken momenteel nog of de noodzaak daartoe bestaat en aan de wettelijke voorwaarden is voldaan”, aldus advocaat Stijn Dewolf.

