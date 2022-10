LEVENSVERHAAL. Waregem Koerse-boegbeeld Joseph Van den Broecke (87) overleden: “Hij maakte er het volksfeest van dat het nu is”

Thuiskomen in een vernieu­wend concept in Beveren-Leie? Breng op 23 oktober dan zeker een bezoekje aan de gloednieu­we Durabrik-kijkwoning

Op zoek naar een leuke stek in Beveren-Leie? Noteer dan zondag 23 oktober in je agenda. Dan organiseert Durabrik namelijk een kijkdag in de gloednieuwe kijkwoning van het woonproject in de Sint-Jansstraat. Hier drie redenen op een rij waarom dat sowieso de moeite is.