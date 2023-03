Lenteshopping in ‘Candy Land’

Mauro (12) heeft nieuwe hoofdrol beet in musical, na lovende kritiek regisseur Stany Crets: “Hoed af en diepe buiging voor deze charel”

Herinner je je nog Mauro Degroote (12) uit Deerlijk, die eind vorig jaar de rol van Charlie kreeg in Charlie and the Chocolate Factory? Wel, hij heeft alweer een nieuwe glansrol beet: dit najaar speelt hij Tiny Tim in de Vlaamse versie van ‘A Christmas Carol’, een musical met Lucas Van den Eynde in de hoofdrol.