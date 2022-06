Lek in tank met licht ontvlambaar product zet Concordia Textiles even op stelten

WK duatlon Kersvers wereldkam­pi­oen bij beloften Thibaut De Smet pakt derde wereldti­tel op minder dan week tijd

De 23-jarige Waregemnaar Thibaut De Smet is er amper vier dagen na zijn twee wereldtitels op de crossduatlon nu ook in geslaagd om wereldkampioen duatlon bij de beloften te worden. Een Frans trio was voor De Smet te sterk om ook een podiumplaats bij de elites te pakken, maar met zijn derde wereldtitel op een week was het jonge toptalent meer dan tevreden. Het beloftenpodium kleurde opvallend Belgisch. Giani Vanden Broucke pakte immers het zilver bij de beloften met een tiende plaats overall.

16:44