Leerlingen ‘checken in’ voor nieuw schooljaar bij SBS Waregem

waregem Willy Naessens en Ma­rie-Jeanne betrokken bij zwaar ongeval: “Net op tijd terug thuis voor Waregem Koerse straks”

Industrieel Willy Naessens (83) en zijn echtgenote Marie-Jeanne (72) zijn zondagavond betrokken geraakt in een zwaar ongeval, op weg naar huis van hun buitenverblijf in Frankrijk. Hun wagen is perte totale, zelf kwamen ze er met de schrik van af. “Straks trekken we naar Waregem Koerse. Blij dat we die hoogdag niet moeten missen.”

30 augustus