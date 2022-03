Leden Jakkedoe planten boom als eerbetoon aan overleden Becky (24)

Becky zette zich vooral in voor de jonge ondernemers onder de leden. Wie pakweg een kledinglijn wildee opstarten, of als zelfstandige grafisch vormgever of danscoach wilde beginnen, kon bij haar terecht voor advies en wat begeleiding daarbij. “Becky was een heel warme vrouw, die er altijd op hamerde dat het belangrijk is om zorg te dragen voor elkaar, en naar elkaar te luisteren. Dat het niet nodig is om altijd maar het beste of het coolste te willen organiseren. Als we het zélf maar tof vonden en ons amuseerden.”