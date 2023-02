Laatstejaars vieren 100 dagen op 2 en 3 maart

Dief gefilmd terwijl hij binnen­breekt in bestelwa­gen in Olsene

Een onbekende is dinsdagavond binnengebroken in een geparkeerde bestelwagen in Olsene. Wellicht was hij op zoek naar werkmateriaal om te jatten, maar hij keerde met lege handen huiswaart, aangezien de kofferruimte leeg was. Een bewakingscamera legde hem bovendien vast op beeld.