Kurt (58) drie jaar lang in kamertje in eigen woning opgesloten door eigen zus: “Moest al langer uit die hel ontsnapt zijn, maar was bang”

waregem 1500 voetbal­fans moedigen Duivels aan bij Waregem Expo

2 juli Zo’n 1500 voetbalfans zakten af naar Waregem Expo om er buiten de Rode Duivels aan te moedigen. “Dankzij de versoepelingen konden we het aantal aanwezigen optrekken”, zegt organisator Chris Baert. “De vorige keer hadden we 1000 plaatsen voorzien, vandaag 1500. We hebben enkele dagen geleden de inschrijvingen al moeten afsluiten, het was echt een overrompeling. Er kon echt niemand meer bij.”