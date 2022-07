KSA Waregem moet kamp afbreken door corona: “Pijnlijk, maar ouders appreciëren onze aanpak”

Waregem/MolHet spook van corona doemt weer op boven onze jeugdkampen. KSA Waregem heeft dinsdag haar kamp in Mol moeten afbreken nadat elf besmettingen op 70 deelnemers waren vastgesteld. Zo goed als alle kinderen zijn weer naar huis. “Leuk is dit allerminst, maar we hopen op die manier nog meer besmettingen te vermijden”, zegt bondsleidster Chloé Ghysen.

De zomers van de twee voorbije jaren waren allesbehalve een zegen voor jeugdbewegingen in ons land. Corona veroorzaakte grote problemen in 2020, vorig jaar kwam daar nog eens de wateroverlast in de Ardennen bij. Gehoopt werd dat 2022 wel rimpelloos zou verlopen, maar er is reden om daaraan te twijfelen. Dat werd de afgelopen dagen pijnlijk duidelijk op het tiendaags zomerkamp van KSA Waregem. Nog niet eens halfweg werd een eerste coronabesmetting vastgesteld. “Eén van onze leden was maandag ziekjes en bleek positief”, zegt bondsleidster Chloë Ghysen. “Nochtans hebben we ons stinkende best gedaan om het zover niet te laten komen. Mondmaskers dragen, constant ontsmetten, de kamers zo inrichten dat er voor iedereen genoeg ruimte was, noem maar op: we deden het.”

Volledig scherm Archieffoto. Vorig jaar vielen ook heel wat kampen in het water. Soms zelfs letterlijk, zoals hier dat van de scouts van Kalmthout die omwille van hevige regenval hun kamp moesten stopzetten. © VTM nieuws

Ouders gebeld

Van zodra de eerste besmetting gekend was, is de leiding massaal beginnen sneltesten. “Daaruit bleek maandagavond dat er al zeven besmettingen waren. En dinsdag kwamen er nog eens vier bij. Veel te veel natuurlijk. We hielden crisisoverleg, ook met KSA Noordzeegouw, en iedereen zat onmiddellijk op dezelfde lijn. Het kamp verderzetten, was onverantwoord. Het was bovendien organisatorisch niet haalbaar, omdat er ook enkele besmettingen zijn bij de leiding. Daarop hebben we alle ouders gebeld met de vraag om hun kinderen uiterlijk dinsdagavond te komen ophalen. Iedereen reageerde begripvol en apprecieerde onze aanpak.”

Quote Het is vooral voor onze jongste leden bijzonder sneu. Zij hebben een kortere kampperio­de en sluiten traditio­neel pas drie dagen later aan bij de rest van de groep. Ze hebben hier amper één keer overnacht en zijn nu alweer naar huis Bondsleidster Chloé Ghysen

Eén nacht

Niemand van de besmette kinderen en leiding is zwaar ziek. “Daar zijn we blij om”, zegt Chloë. “En hoewel we er rotsvast van overtuigd zijn dat we de enige juiste beslissing hebben genomen, komt dit toch hard aan. Zo’n kamp is het hoogtepunt van een werkjaar. Iedereen kijkt er reikhalzend naar uit, de leiding is al maanden bezig met de voorbereiding. Het is vooral voor onze jongste leden bijzonder sneu. Zij hebben een kortere kampperiode en sluiten traditioneel pas drie dagen later aan bij de rest van de groep. Ze hebben hier amper één keer overnacht en zijn nu alweer naar huis. Hopelijk zijn wij de enige jeugdgroep die dit moet meemaken, deze zomer, maar we vrezen ervoor. Corona is duidelijk iets om nog rekening mee te houden”, besluit Chloë.

