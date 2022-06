Koets met minipaardjes wint Elegantietocht

waregem Drie jonge onderne­mers openen zaterdag The Hippodroom Summerbar met uitzicht over de hippodroom

Drie jonge ondernemers starten vanaf zaterdag met zomerbar The Hippodroom Summerbar op de hippodroom van Waregem. Quinten Foulon (19), Henri Peirs (20) en Chendo Dhoop (20) uit Zulte willen er tot en met zaterdag 24 september the place to be van maken. Trekker is Quinten, die een toekomst in de eventsector ziet en deze zomerbar op zijn cv wil kunnen zetten.

11:59