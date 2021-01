Kleuters kregen maandenlang cocaïne, ouders veroordeeld tot 28 maanden cel

Gent/Waregem/Puurs Man die negen jaar lang rusthuisbe­wo­ners bestal en aanrandde, moet voor vijf jaar naar de gevangenis

13 januari De heer H.E.A., die van 2011 tot 2020 toesloeg in verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen om bejaarden te bestelen, krijgt vijf jaar celstraf. Dat besliste de rechter woensdagmorgen in de correctionele rechtbank in Gent. De man verschafte zich al die tijd toegang tot de kamers en nam daar juwelen, geld en andere waardevolle voorwerpen mee. Ook misbruikte hij enkele bewoners.