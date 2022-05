Klant vergokt 15.000 euro in 3 uur tijd: dagbladhandel mag jaar lang geen weddenschappen meer aanbieden

Het was de gokverslaafde klant zelf die volgens Het Nieuwsblad na het verspelen van zijn geld een klacht indiende. De uitbater van de dagbladhandel probeerde via de Raad van State nog om de beslissing teniet te doen, tevergeefs. Hij argumenteerde dat hij door de intrekking van de vergunning om als nevenactiviteit weddenschappen te mogen aannemen een niet onaardig deel van zijn omzet verliest.

Sinds 5 maart 2022 is het Koninklijk Besluit van 17 februari 2022 tot vaststelling van de omschrijving van de nevenactiviteit uitgeoefend door dagbladhandelaars in werking getreden. Ze moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo mogen ze enkel weddenschappen aannemen tussen 6 uur en 20 uur, mag de totale jaarlijks inzet niet meer dan 250.000 euro bedragen, moeten ze minstens 200 verschillende titels van dag-, week- en maandbladen met actuele verschijningsdatum te koop aanbieden en uitstallen. Bovendien mag er per dag en per speler maximaal 200 euro per dag worden ingezet en mogen er geen -18-jarigen inzetten. Die regels werden ingevoerd om te vermijden dat dagbladhandels verdoken gokkantoren zouden worden. Dat gebeurde na de overname van 170 krantenwinkels door gokbedrijf Golden Palace. De Kansspelcommissie is de officiële regulator van de kansspelsector.