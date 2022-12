Kinderopvang Tante Lore gesloten na mogelijk geval van mishandeling: “Ik heb nooit geweld gebruikt”

Spinnenweb

De onthaalmoeder ontkent dat ze geweld gebruikte. “Het kindje in kwestie was mijn eigen zoontje dat ik op dat moment in zijn stoel zette en hem aanmaande braaf te zijn. Mijn bijna 3-jarig kindje is heel actief en het was een drukke dag”, aldus de emotionele onthaalmoeder Hannelore Rondelé (28), die tot 9 maart geen kinderen meer mag opvangen. “Maar laat mij heel duidelijk zijn: ik heb nog nooit geweld gebruikt tegen een kind en ik zal dat ook nooit doen.”

“Ondertussen werkte ik volop rond de andere punten die inspectie opmerkte”, zegt de onthaalmoeder. “We zijn momenteel de tuin aan het aanpassen zodat die conform de regels is. Het is over de tuin dat de inspectie een opmerking rond veiligheid maakte. De ouders van de kindjes die hier komen, wisten dat, want ze kregen allemaal een rondleiding met alle uitleg. Een ander opmerking is dat ik met mijn rug naar de kinderen stond gedraaid, toen ik een pamper van een van de gastjes aan het verversen was. Ik heb de tafel omgedraaid, zodat ik ze nu allemaal zie. Het punt dat de inspectie maakte over de hygiëne ging over een spinnenweb die ik niet had opgemerkt en over een bedje dat wat vuil was. Daar had echter net een kindje in geslapen. Alles is hier netjes en wordt regelmatig gewassen. Op het moment van de inspectie was er inderdaad een kindje teveel, maar dat kwam omdat er iemand in nood zat omdat er een andere crèche gesloten was.”