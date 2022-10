Kinderopvang Moeke Fie blijft voorlopig open nadat uitbaatster beroep aantekent tegen beslissing Kind en Gezin

Kind en Gezin, dat nu verdergaat onder de noemer Opgroeien, trok enkele maanden terug de vergunning in van Moeke Fie in Desselgem ‘omdat het zich ernstig zorgen maakte over de veiligheid van de kinderen die er worden opgevangen’. Aangezien het niet om acute problemen ging, mocht de kinderopvang open blijven tot 1 oktober, zodat ouders nog wat tijd kregen om een oplossing te zoeken.

Maar uitbaatster Sophie Veys ging in beroep tegen de beslissing, en ze mag nu langer open blijven. “Bij een opheffing bij hoogdringendheid kan dat niet, maar bij een schorsing zoals dat hier het geval is, kan de kinderopvang inderdaad openblijven in afwachting tot de onafhankelijke adviescommissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin onze beslissing beoordeelt. Dat zal vermoedelijk ergens tegen eind dit jaar zijn”, zegt Nele Wouters van Opgroeien.

Een van de zaken die niet oké waren bij Moeke Fie volgens Kind en Gezin, was de capaciteit. Er werden te veel kinderen opgevangen. “Voor mij is het belangrijk dat de nodige tijd wordt uitgetrokken om mijn bezwaar te behandelen”, zegt Sophie Veys. “Samen met mijn externe begeleider ex aequo werk ik hard op het verder beter maken van mijn administratie. En het belangrijkste is dat ik mij zal houden aan de capaciteit, zoals Kind en Gezin oplegt. Want ik wil zo graag mijn levenswerk verder zetten, en dat is opvang voorzien voor mijn baby’s en peuters. Ik kon nooit nee zeggen, maar nu doe ik dat wel. Maandag waren er bijvoorbeeld familieleden die in de knoei zaten omdat ze opvang nodig hadden, en ik heb neen gezegd. Ik wil geen problemen riskeren.”