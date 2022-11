Kijk ‘Operation Mincemeat’ in CC De Schakel

Zulte Zulte Wandelt op Wapenstil­stand

Wandelliefhebbers kunnen op vrijdag 11 november deelnemen aan Zulte Wandelt. Aan het Ontmoetingscentrum in Olsene starten wandellussen van 5, 7 en 8 kilometer en deze zijn allemaal met elkaar te combineren. Parkeren kan in de Kreupelstraat en starten doe je tussen 8 en 15 uur. Leden van Pasar of Wandelsport Vlaanderen betalen 1,5 euro en niet-leden betalen 3 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis deelnemen. Elke wandelaar ontvangt een attentie van de gemeente Zulte.

