Kerstconcert Axelle Red steunt goede doelen, kaartenverkoop gestart

Axelle Red duikt voor het kerstconcert op zondag 18 december om 17 uur, in het wintercircus van CC De Schakel, diep in haar platenkast en eigen oeuvre. Denk bijvoorbeeld aan Carole King, Phil Spector, The Jackson 5, Stevie Wonder, Johnny Cash, The Carpenters, Otis Redding, Peggy Lee, The Supremes… Het resultaat is een rist kerstklassiekers, meestal in een soulversie.