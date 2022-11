Kapper Eddy wordt gehuldigd op stadhuis als ‘Elite van de Arbeid’

Maar een lange staat van dienst is niet genoeg, je moet als kapper ook slagen in proeven om een medaille te krijgen. “En ik kreeg eerder al brons en zilver. Deze gouden medaille is meteen ook de laatste, het kan niet meer beter. Dus ik ben wel blij dat ik nog eens door het stadsbestuur van Waregem uitgenodigd werd.”

Lagaisse had ook bekende klanten, zoals wijlen zanger Joe Harris en wijlen Flandrien Briek Schotte. Maar zijn bekendste klant is Will Tura. “Ik ging vroeger zelfs mee naar optredens om zijn haar in model te brengen”, vertelt Eddy Lagaisse. “Ik ontmoette hem dertig jaar geleden op een galadiner in Affligem. We raakten aan de praat en van het een kwam het ander.”