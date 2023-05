Jubileumeditie Memorial Day komende zondag, met Waregemse schoolkinderen die Amerikaans volkslied brengen

Enthousias­te menigte in hippodroom verwelkomt duizend fietsers voor 1000km Kom op Tegen Kanker: “Kippenvel als je hier binnen­rijdt”

Een bijzonder sfeervolle erehaag heeft zaterdagmiddag in de Gaverbeekhippodroom in Waregem de duizend deelnemers aan de 1000km voor Kom op Tegen Kanker verwelkomd. Waregem is deze week één van de vier steden waar de middagstop wordt georganiseerd. “Dat gevoel als je op gejuich en ambiance wordt onthaald in het feestdorp… Kippenvel.”