Jongeman voor rechter wegens verkoop van drugs: “Ik verkocht geen drugs maar namaakkledij”

De wegpolitie merkte op 23 april vorig jaar tot twee keer toe een auto op de E17 op ter hoogte van de oprit Waregem die erg vreemd aan het rijden was. Toen ze de bestuurder wilden doen stoppen, gooide hij plots een pakje weg uit het raam. Dat bleek 90 gram heroïne te zijn. “Zijn auto werd in korte periode maar liefst 53 keer gesignaleerd in ons land, vooral ‘s avonds en ‘s nachts”, zegt het Openbaar Ministerie. “Hij was dus duidelijk niet aan zijn proefstuk toe. Er werden ook tal van bedragen en adressen bij hem terug gevonden.”

Dat laatste ontkent de jongeman. “Op café in Roubaix werd ik aangesproken met de vraag om 400 euro te verdienen door een pakje op te halen in Waregem”, zegt de jongeman tegen de rechter. “Dat is veel geld en ik ben nog jong, daarom stemde ik toe.” Maar de verkoop van drugs betwist hij. Tegen de rechter kwam hij plots met een bijzondere verklaring opdraven. “Ik ga in Parijs wel vaker in een winkel namaakkledij kopen. Die kledij plaats in online en verkoop die dan voor het dubbel of het driedubbele van de prijs door. Daarom kwam ik die periode vaak in België, om kledij te leveren. Overdag werkte ik als koerier in Frankrijk en dus had ik pas ‘s avonds tijd om de kledij te leveren.” Het Openbaar Ministerie vindt de plots uitleg nogal ongeloofwaardig en vordert 15 maanden gevangenisstraf, 8.000 euro boete en de verbeurdverklaring van zijn Renault Clio. De rechter heeft nu aan het Openbaar Ministerie gevraagd om de gsm van de jongeman nog eens uit te lezen om te zien of het verhaal van de namaakkledij kan kloppen. De zaak wordt verder behandeld op 3 mei.