Jongeman gaat onder invloed van drugs en alcohol spookrijden op Expresweg: 1,5 maanden rijverbod en boete

Op 15 januari 2021 sloeg G.V. aan het kruispunt van de Gentseweg en de Expresweg tegen de rijrichting in de Expresweg in. Hij belandde wat verderop frontaal op een stilstaand voertuig. Hij bleek meer dan 1,5 promille alcohol in het bloed te hebben en onder invloed van cannabis. Zelf verklaarde de jongeman dat hij dagelijks een joint rookte. Hij speelde meteen zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt en de wagen was volledig verloren. Een dokter onderzocht de jongeman in opdracht van het gerecht en stelde vast dat hij wél nog rijgeschikt is. “Met het gebruiken van drugs ben ik sinds het ongeval mee gestopt”, klonk het. “Ik wil zoiets geen twee keer meer meemaken. Als ik nu uitga, laat ik de auto thuis of ben ik BOB.” De politierechter verklaarde hem op basis van het positieve doktersverslag wél nog rijgeschikt maar gaf hem wel een boete van 1.600 en anderhalve maand rijverbod.