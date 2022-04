Jongeman (22) filmt meisje in kleedhokjes zwembad

Het 15-jarige slachtoffer was op 2 september vorig jaar gaan zwemmen in het zwembad. Toen ze zich daarna aan het omkleden was in een kleedhokje keek ze op een bepaald moment naar beneden. “Ze zag hoe een gsm op de grond lag met de camera op haar gericht”, zei het Openbaar Ministerie. “De gsm werd daarna snel weggehaald.” Toen het meisje zich had aangekleed ging ze verhaal halen bij de jongeman die in het kleedhokje naast haar had gezeten. Hij gaf al snel toe haar te hebben gefilmd. Het meisje eiste om de beelden te zien. “Op die beelden was ze te zien in haar ondergoed.” De jongeman beloofde om de beelden meteen te wissen en deed dat ook. Toen de moeder van het meisje aankwam haalde ze er al snel de politie bij. “Eerst gaf hij een ongeloofwaardige uitleg dat zijn gsm per ongeluk gevallen was, maar ging een dag later wel meteen over tot bekentenissen.” De jongeman bood op de rechtbank uitvoerig zijn excuses aan en belooft zich het eerstkomende jaar niet te vertonen in het zwembad van Waregem. “Ik heb er echt enorm veel spijt van en heb er ook een paar maanden niet van geslapen”, zei de jongeman. “Wat ik deed is niet normaal. Mocht mij dit zijn overkomen, ik zou ook kwaad zijn.” Hij riskeert nu een celstraf van 8 maanden met uitstel onder voorwaarden. Vonnis op 27 april.