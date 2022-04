Jongeman (22) die meisje filmt in kleedhokjes mag zwembad drie jaar lang niet meer binnen

Het 15-jarige slachtoffer was op 2 september vorig jaar gaan zwemmen in het zwembad De Treffer in Waregem. Toen ze zich daarna aan het omkleden was in een kleedhokje keek ze op een bepaald moment naar beneden. “Ze zag hoe een gsm op de grond lag met de camera op haar gericht”, zei het Openbaar Ministerie. “De gsm werd daarna snel weggehaald.” Toen het meisje zich had aangekleed ging ze verhaal halen bij de jongeman die in het kleedhokje naast haar had gezeten. Hij gaf al snel toe haar te hebben gefilmd. Het meisje eiste om de beelden te zien. “Op die beelden was ze te zien in haar ondergoed.” De jongeman beloofde om de beelden meteen te wissen en deed dat ook. Toen de moeder van het meisje aankwam haalde ze er al snel de politie bij.