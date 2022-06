Joggingclub organiseert 10e St.Bernardusloop

Al meer dan 30 jaar organiseert Joggingclub Waregem een recreatief loopevenement in Waregem. “Verschillende partners ondersteunden ons hierbij. Sinds 10 jaar is dit de St. Bernardusbrouwerij uit Watou”, zegt Amez. “Dit jaar vindt ons evenement plaats op zaterdag 11 juni vanaf 13.30u. op de joggingpiste aan de Zuiderlaan in Waregem.

Ook dit jaar wordt volgens hetzelfde principe gelopen. “Het is geen wedstrijd, er is zelfs geen tijdsopname. Iedereen loopt op eigen tempo een aantal rondjes op de joggingpiste. Je kan individueel lopen of in groep, alleen of met de kinderen, zelfs wandelaars zijn welkom. En voor elk gelopen of gewandeld rondje verdienen de volwassenen een heerlijk St. Bernardusbiertje en de kinderen een gezond appelsapje. Achteraf kan nog gezellig na gekeuveld worden aan onze St. Bernardusbar.”