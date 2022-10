Jeugdraad organiseert groepsaankoop polsbandjes: “Zo zien organisaties gemakkelijk welke jongeren alcohol kunnen bestellen en welke niet”

waregem De producer van de meest bekeken Vlaamse film aller tijden? Ruben (30) uit Waregem, amper een paar jaar afgestu­deerd: “Het was Jan Decleir die me voor Familie Claus 2 en 3 in de regisseurs­stoel duwde”

Niet ‘Loft’, ‘Girl’ of ‘Daens’, maar wel ‘De Familie Claus’ is de best bekeken Vlaamse film ooit. De langspeler was geen dag in de cinema te zien, maar wereldwijd scoorde de prent, met Jan Decleir als kerstman, al meer dan 22 miljoen Netflixstreams. Het filmplatform bestelde meteen al de twee vervolgfilms. “En te bedenken dat we op de ene ‘neen’ na de andere botsten toen we ons idee pitchten bij grote productiebedrijven”, zegt regisseur Ruben Vandenborre. Genieten toch wel voor dit ‘jonkie’ uit het West-Vlaamse Waregem.

14 oktober