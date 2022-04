Jeugdhuis Den Uitvlucht organiseert 7e editie van feestconcept WAZIG

Zin in een avondje techno en acid? Gooi je dansbenen dan los tijdens WAZIG VII. Al reeds zes edities bezorgd Den Uitvlucht de Waregemse jeugd een onvergetelijke avond vol elektronische parels. Dat zal dit weekend zeker niet anders zijn. Er is een cocktailbar aanwezig en pintjes kosten slechts 1,5 euro per stuk. Inkom kost 3 euro. Voor meer informatie en de line-up neem je best een kijkje op Facebook. Iedereen is welkom op zaterdag 16 april vanaf 19 uur in JH Den Uitvlucht.