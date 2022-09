JCI Waregem houdt jaarlijkse zwerfvuilactie

“Anders van vorig jaar, toen we nog volop in Corona zaten, vonden we dit jaar minder of geen verloren gewaaide mondmaskers”, zegt voorzitter Michiel Vandewalle. “Helaas blijft deze opruimactie belangrijk. Om ons steentje bij te dragen aan een proper Waregem, maar misschien nog meer om aandacht te vragen voor de problematiek. Opvallend waren de vele kleine plastiekjes van koekjes en papiertjes van rekeningetjes in het vernieuwde Pand en op de Markt. Deze worden vaak ongewild weggeblazen vanop de terrassen. Het is belangrijk dat de bezoekers op de terrasjes zich daar bewust van zijn.”