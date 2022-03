Isolatie van woning vat vuur na asfalteringswerken

Het was een alerte passant die woensdagmiddag rook opmerkte ter hoogte van de woning en de brandweer verwittigde. “Toen we arriveerden was er vooral veel rookontwikkeling”, zegt luitenant Frank Vandewiere van de hulpverleningszone Fluvia. “We hebben meteen de druk in de woning verhoogd zodat er geen rook of vlammen naar binnen zouden komen. Uiteindelijk zat niets anders op dan een deel van de houten gevelbekleding af te halen.” De brand ontstond meer dan waarschijnlijk nadat eerder asfalteringswerken waren uitgevoerd. Het vuur verspreidde zich via de isolatie op de muur, ook de houten gevelbekleding raakte verbrand. In de woning worden momenteel renovatiewerken uitgevoerd en is nog niet bewoond. In de woning zelf is er amper schade, ook de woning ernaast bleef volledig gevrijwaard.