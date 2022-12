Is je viervoeter bang van vuurwerk? Bied hem een cannabiskoekjes aan: “Stoned word je er niet van, ik heb het zelf getest”

ALVERINGEM “Mijn kleinzoon wint The Voice, daar ben ik zeker van”: op bezoek in Stavele, waar grootmoe­der Gertrude (64) Wesley (20) in haar eentje opvoedt

660 mensen wonen er in Stavele. Een zucht verder heb je het kille noorden van Frankrijk. In 2017 valt het oog van de Congolese Gertrude Rashidi (64) hier op een landhuis op het platteland. Ze beslist samen met haar toen 15-jarige kleinzoon Wesley, over wie ze zich al snel na zijn geboorte ontfermt, naar hier te verhuizen. Vrijdag is die 20-jarige jongeman een van dé favorieten voor de overwinning in The Voice. Een modern sprookje in een dorp, ver in Bachten De Kupe.

