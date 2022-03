Invalide man (52) terecht voor slagen en verbergen priem in wandelstok

Waregem/Ingelmunster Dit keer wél straf voor jongeman die opnieuw met drugs rondrijdt en Nederland­se dealer vervoert

Voor drugsbezit op de parking van het D-Hotel in Marke kreeg hij destijds geen straf, maar amper een jaar later werd een 22-jarige Ingelmunsternaar in Waregem opnieuw met 460 gram cannabis in zijn auto betrapt. Op de passagiersstoel zat zelfs een Nederlandse dealer. De rechter veroordeelde Kiefer D. dit keer wel, tot een werkstraf van 150 uur en een boete.

15 maart