Inbreker ervandoor met pas gekochte kledij uit auto: “Was maandag speciaal gaan shoppen voor op reis”

“Maandag ben ik nog snel gaan shoppen om met nieuwe kleren op reis te kunnen vertrekken”, vertelt Amber Moerman (21) uit Waregem. Omdat ze vannacht vertrekt naar Corfu, liet ze haar kledij, handtas en valies in haar auto liggen recht tegenover haar appartement in de Westerlaan. “Toen ik woensdagmorgen naar mijn auto ging was een ruitje ingeslagen en was alles weg. De kledij kostte alles samen toch zo’n 400 euro, mijn handtas zo’n 500 euro en ook mijn Samsonite valies was verdwenen.” Amber deed aangifte bij de politie. “Maar niemand heeft iets gehoord of gezien. Mijn buurvrouw zegt wel dat ze een bestelwagen heeft gezien. Het gaat toch over veel geld en mijn reis start met een domper. Eerst zouden we naar Malta gaan, maar die vlucht werd geannuleerd. Ik heb mijn portie drama om op reis te gaan nu wel gehad.” Amber ging woensdag nog snel opnieuw nieuwe kledij halen. Wie tussen dinsdagavond en woensdagmorgen iets verdachts heeft gezien bij de Citroën C3 van Amber langs de Westerlaan kan dat melden bij de politiezone Mira of bij Amber zelf via Facebook.