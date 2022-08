IN BEELD. Daar zijn de eerste hoeden op Waregem Koerse: Hippo Loggia in maquettepapier en een paardenhoofd uit jutte

waregem WAREGEM KOERSE Nicky De Frene is vandaag aan zijn 30ste toe als de herkenbare stem van Waregem Koerse: “Hoe hoger het tempo van de wedstrijd, hoe sneller ik begin te spreken.”

16 was hij, Nicky De Frene (46), toen hij zijn allereerste Waregem Koerse van commentaar voorzag. Hij is de vaste presentator geworden voor de paardenkoersen in Oostende, Kuurne en Waregem. “Hoe ik de paarden en ruiters ook in de verte met één blik herken? Door alle details voor elke wedstrijd van buiten te leren. Ik mág geen fouten maken.”

