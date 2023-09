iDocta maakt zich op voor derde Afterwork Padeltornooi: “Netwerken in een sportief jasje”

RESTOTIP. Bistro Hof van Confucius in Kortrijk: Traditione­le Aziatische keuken met veel groentjes

Afgelopen zomer opende Bistro Hof van Confucius helemaal op het einde van Walle, waar de buurt midden in de verkeerswisselaar het Ei ligt. Het karaktervolle pand waar deze nieuwe Aziatische bistro gevestigd is, doet wellicht wel een belletje rinkelen. Jaren geleden was daar het toenmalige bekende gastronomisch restaurant Oud Walle gevestigd. Zaakvoerder Peter Chan gebruikt recepten uit de tijd van zijn opa met veel groentjes. Dat moesten wij uiteraard uitproberen.