I, Robot, maar dan in het echt: “Onze robotmaaiers herkennen obstakels, én houden je tuin in de gaten”

Een robotmaaier die slim genoeg is om rond obstakels -zoals egeltjes- te rijden, en die tegelijk ook met camera’s je huis bewaakt? Het Waregems bedrijf EEVE ontwikkelde met de ‘Willow’ de nextgen grasmaaier. Het bedrijf werkt momenteel ook aan een prototype dat je onkruid zal kunnen wieden, of noten en appeltjes uit het gras oprapen. “Amerikaans bedrijf Amazon is al komen spioneren bij ons voor hun huisrobots”, zegt zaakvoerder Wesley Lorrez.

Vooraleer een robotmaaier zijn eerste strookjes kan maaien, moet de eigenaar het gazon afbakenen met perimeterdraad. “Bij de Willow hoeft dat niet”, vertellen Wesley Lorrez en Mike Slembrouck. “De robot herkent zelf gras, en maait dus enkel waar hij hoort te maaien. De Willow herkent ook obstakels op zijn weg: een egeltje op de het gras, daar rijdt hij rond. Net als speelgoed dat op het gras is blijven liggen, of een kledingstuk dat van de wasdraad is gewaaid. Hij houdt ook je tuin in de gaten, als er een ongewenste gast in je tuin komt, krijg je daarvan een melding op je gsm.”

Start-ups

Wesley Lorrez en Mike Slembrouck startten in 2017 met IT-bedrijf EEVE in Waregem. Intussen hebben ze al zo’n 40-tal werknemers in dienst, en rijden er wereldwijd al 2000 Willows rond. Gisterenavond organiseerde het bedrijf een investeringscampagne: privé-investeerders krijgen de kans om in hun bedrijf te investeren, en ze krijgen daar een mooie interestvoet voor in ruil. “R&D in onze sector is heel duur, en het is lastig voor start-ups om het nodige kapitaal op tafel te kunnen leggen. Nu er een wereldwijd tekort is aan chips, wordt de financiële uitdaging nog groter. We hopen 1,5 miljoen euro samen te krijgen.”

Volledig scherm Het prototype van de volgende Willow. © Joyce Mesdag

Die centen worden onder meer in de ontwikkeling van de volgende Willow gestopt. Die moet in 2025 klaar zijn, en die moet nog slimmer én handiger worden. Dankzij twee ‘armen’ zal hij onder meer het onkruid langs het gazon kunnen wieden, of onkruid in het gras gericht besproeien. Wie een noten- of fruitboom heeft, kan de Willow de vruchten daarvan laten oprapen. De kleding of de stukken speelgoed die hij op zijn weg tegenkomt, legt hij dankzij zijn armen gewoon aan de kant.

Volledig scherm Geen gekwetste egels meer met de Willow. © Joyce Mesdag

Het lijkt heel futuristisch, maar de technologie om dat mogelijk te maken, kan nu al gemaakt worden. “Onze robots draaien volledig op AI, artificiële intelligentie. Het is gewoon een kwestie van programmeren: door de robot pakweg 150.000 foto’s te laten zien van onkruid, weet de robot op de duur wat onkruid is en wat niet. Met 97% zekerheid.” Wat is de kans dat hij zich dan net vergist op je fancy bloemenperkje? “Zo goed als géén, we programmeren voorzichtig. De kans is groter dat hij onkruid laat staan omdat hij het niet voor onkruid aanziet dan dat hij bloemen uittrekt.”

Amazon

De technologie die EEVE ontwikkelt, kan ook in andere bestaande toestellen ingebouwd worden. “We zitten momenteel aan tafel met internationals om samen te werken. Namen kunnen we moeilijk noemen, omdat we nog in de onderhandelingsfase zitten. Maar we kunnen wél zeggen dat Amazon bij ons is langs geweest. Ze gaven zich uit als investeerders, maar dat bleek achteraf niet hun intentie geweest te zijn: ze wilden gewoon meer te weten komen over onze technologie. Frustrerend wel: dat bedrijf heeft een veelvoud van ons budget, en die komen dan bij ons om kennis te ontfutselen voor in hun homerobot.”

Volledig scherm De 3D-pinters waar onderdelen voor de Willow worden geprint. © Joyce Mesdag

De sky is echt wel de limit als het op robottechnologie aankomt. “Je kan robots heel veel aanleren. Een robot die je moestuin onderhoudt voor je, dat kan perfect. Iedereen wil graag groenten en fruit uit eigen tuin, maar het mag niet te veel moeite kosten. Ideaal met een robot. Robots zijn in dat opzicht ook de toekomst: ze kunnen ingezet worden op plaatsen waar we mensenhanden tekort komen. Of zaken die we nu aan de andere kant van de wereld laten uitvoeren tegen lage loonkost, kunnen we hier met behulp van robots doen.”

I, Robot

Wie de film I,Robot zag, zou zich wel zorgen kunnen maken over het scenario waarbij robots zich tegen de mens keren. “Dat is inderdaad wel een mogelijkheid: dat robots slim genoeg worden om de mens plots als een bedreiging te zien. Maar robots zullen altijd met dezelfde basisregels geprogrammeerd worden: dat ze mensen geen kwaad mogen doen en een mens in nood altijd moeten helpen. Een grootschalige revolte van de robots tegen de mens, daar hoeven we ons niet echt zorgen over te maken.”

De Willow kost net geen 3000 euro.

