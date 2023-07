Hype’O Dream wordt volwaardig tweedaags dancefestival: “We mikken op 25.000 bezoekers”

Baloise Ladies Tour kiest weer voor Zulte en Deinze: “Ambiance met koerscafé in Olsene en massa­sprint op Markt van Deinze”

Fans van het dameswielrennen kunnen in deze regio opnieuw twee keer genieten van een wielerfeest tijdens de Baloise Ladies Tour. Op vrijdag 14 juli is er een rit in Zulte en op zondag 16 juli vindt de slotrit plaats in Deinze. Feest & Cultuur Olsene zorgt alvast voor ambiance. En de wielrensters? Die komen zich voorbereiden op de Tour en het WK.