Hype’O Dream moet ook op vrijdag volwaardige festivaldag worden: “En op zaterdag gaan we voor vier stages rond één centraal plein”

waregemDancefestival Hype’O Dream wordt komende zomer een volwaardige tweedaagse. Vorig jaar werd voor het eerst al ‘opgewarmd’ op vrijdag, maar nu voorziet de organisatie op de eerste festivaldag ook al drie podia. Zaterdag zijn er vier podia in plaats van zes vroeger. “Omdat we merkten dat zes podia te veel van het goede was”, zegt Frederik Balcaen.

De organisatie van Hype’O Dream organiseerde donderdagavond voor het eerst een netwerkavond voor alle partners en sponsors en daar werden de plannen voor de komende editie op 14 en 15 juli voorgesteld. Daar werd onder andere het nieuwe - maar best wel vertrouwd uitziende - logo voorgesteld en de nieuwe baseline ‘Let’s get lost together’. De grootste aanpassing dit jaar is dat ook de vrijdag een volwaardige festivaldag wordt.

Volledig scherm Sfeerbeeld van vorige zomer, toen het festival een klein 25.000 bezoekers lokte. © Henk Deleu

“Vorige zomer hebben we voor het eerst al gevierd op vrijdag, maar we zagen dat vooral als een inloopavond voor het echte werk de dag erop”, zegt Balcaen. “Ons bezoekersaantal zat goed met zevenduizend mensen. Maar vooral: we hebben daar heel positieve reacties over gekregen en willen die positieve vibe dit jaar verderzetten. We zorgen voor drie stages op vrijdag en starten om 15 uur in plaats van 16 uur. Naast main stage Mirage en de Mystery-stage, die er allebei ook zijn op zaterdag, zorgen we voor een Fantasy-stage met R&B en hiphop. We plannen er enkele topdj’s en hebben ook al enkele mooie namen kunnen strikken.”

Uithoek

Het aantal podia op zaterdag wordt dan weer beperkt, van zes vorig jaar naar vier. “Uit reacties van bezoekers, via enquêtes en via rondvraag in onze eigen kringen, blijkt dat zes podia iets te veel van het goede was. Veel bezoekers hebben ze niet eens alle zes bezocht en dat lijkt ons zonde. Ook kregen we de reactie dat de podia soms wat verstopt zaten in een uithoek. Daarom kiezen we er nu voor om ‘maar’ vier stages rond één centrale plek op te trekken. Naast de Mirage en de Mystery-stage hebben we nog de Flashback-stage en de Encore. De twee podia van vorig jaar, met house en techno, wordt dus één podium: Encore.”

Volledig scherm Sfeerbeeld van vorige zomer, toen het festival een klein 25.000 bezoekers lokte. © Henk Deleu

Er komt opnieuw een camping, al is er nog geen duidelijkheid over de locatie. Vorig jaar lag die net op grondgebied Zulte, maar het kan dit jaar Waregem worden. “Vorig jaar hadden we duizend kampeerders, dit jaar gaan we voor duizendvijfhonderd”, vertelt Pieter Merlier. “We willen ook wat meer comfort en leuke extra’s aanbieden. Zo voorzien we een stage waar beloftevolle dj’s even kunnen draaien voor een pre- en afterparty.”

Volledig scherm Een archiefbeeld van vorig jaar, van de afbraak van Hype'O Dream. © Henk Deleu

De camping zal net als vorig jaar met herbruikbare bekers werken, op de festivalweide is dat nog niet haalbaar. “Maar daar werken we met teams die regelmatig ruimen en geven we een gratis drankjeton aan wie een meter bekers binnen brengt”, legt Sam Vanryckeghem uit. “We sorteren het afval op onze weide en zetten bij de opbouw en afbraak zonne-energie in. Op het festival zelf is dat niet mogelijk omdat zonnepanelen de pieken niet halen die we soms nodig hebben. Maar we bekijken elk jaar de mogelijkheden om ons festival zo duurzaam mogelijk te maken.”

Je kan je nu al preregistreren voor een ticket aan voordelige prijs. De echte ticketverkoop start 1 maart en dan worden de eerste namen van artiesten ook gelanceerd.

