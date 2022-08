Hulpdiensten opgeroepen voor amok in zomerbar

De melding die bij de hulpdiensten binnen kwam, was nochtans erg verontrustend. Er zou een vechtpartij aan de gang zijn waarbij 50 personen betrokken waren. Politie en hulpdiensten rukten massaal uit naar de zomerbar, waar van een massale vechtpartij geen sprake bleek te zijn. In de loop van de avond werd een amokmaker die al enkele dagen voor overlast had gezorgd de toegang tot de zomerbar ontzegd. Toen de bar wilde sluiten kwam een vriend van die amokmaker de boel op stelten zetten. Hij viel één van de security medewerkers aan die zich daarop verdedigde. Uiteindelijk raakte niemand ernstig gewond en hoefde niemand afgevoerd te worden naar het ziekenhuis. Eén persoon werd even in de boeien geslagen omdat hij zich erg weerspannig opstelde tegenover de politie.