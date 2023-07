Huizenprijzen in Waregem stijgen, appartementen worden goedkoper

TROTS OP EIGEN STREEK. Dode varkenskop­pen naar de kerk dragen... Het gebeurt nog in deze dorpen: “Vroeg of laat komt hier een einde aan”

Verspreid over Vlaanderen trekken ze door de straten: kinderen in paterspakjes, die dode varkens naar de kerk dragen. De Sint-Antoniusvieringen zijn al even erkend als immaterieel erfgoed, maar wat is het verhaal achter de bijzondere traditie? Wij trokken op ‘folklore-onderzoek’ in Ingooigem, het dorp van Stijn Streuvels. “Vroeger droegen de echt kleine kinderen de varkens mee, maar sinds één dier eens tegen de grond is gesmakt, roepen we iets oudere en sterkere jongens van de KLJ erbij.”