HUIZENJACHT. Waregem, stad met een dorpsgevoel: “Zelfs gezinnen die Gent en omgeving te duur vinden, vestigen zich hier”

WORTEGEM-PETEGEM Coöperatie­ve Stroom­vloed plaatst 270 zonnepane­len op gebouwen van de gemeente, de burgers kunnen mee investeren

Op maandag 28 november vindt om 19 uur in het Schoolke op het Moregemplein een infoavond plaats over een project waarbij de gemeente Wortegem-Petegem haar burgers de kans geeft om mee te investeren in vier nieuwe zonnepaneelinstallaties op haar gebouwen.

6 november