Huidige uitbaters het Boothuis mogen nog eens 12 jaar verder doen

Harelbeke/Deerlijk Vrouw voor 30.000 euro opgelicht door valse bankbedien­den, maar politie kan bijna alles recupere­ren

Een inwoonster van Harelbeke of Deerlijk is de politie van de zone Gavers enorm dankbaar. Die slaagde er immers in om 25.000 euro te recupereren die slinkse oplichters via elektronische weg hadden geroofd van de dame in kwestie. Alles leek heel betrouwbaar maar finaal was het dat niet.

13 mei