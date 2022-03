Houten omheiningspaneel vat vuur, allicht door slecht gedoofde sigaret

De brand was gemeld als uitslaand maar toen de spuitgasten op de middag arriveerden aan de flat, bleek de situatie gelukkig minder ernstig. “De brand situeerde zich op het terras van een flat boven de designwinkel”, zegt brandweerofficier Willy Pauwels. “Een houten paneel waaraan een bloembak bevestigd was, had er vuur gevat. Allicht gebeurde dat door een slecht gedoofde sigaret die een dankbare prooi vond in het turf waarmee de bloembak gevuld was. Omdat de omgeving ingesloten was, moesten we door de winkel naar de achterzijde van het gebouw, om dan via een ladder naar het terras op de eerste verdieping te geraken. Maar al bij al was de situatie snel onder controle en bleef de schade beperkt.” Tijdens de korte interventie was er even verkeershinder in de Stationsstraat.