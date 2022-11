Hij woonde een jaar lang in een Frans rusthuis, en maakte er noodles uit een pakje klaar voor de goedkoop: de straffe weg die sterrenchef Maarten Bouckaert (40) aflegde naar de culinaire top

beveren-LeieZijn restaurant Castor in Beveren-Leie was nog geen jaar open, toen sterrenchef Maarten Bouckaert (40) in 2016 meteen al 16/20 kreeg van GaultMillau en een eerste ster van Michelin. Zijn weg naar de culinaire top is ronduit indrukwekkend. Maar liefst 15 jaar trok hij van het ene toprestaurant naar het andere om bij te leren, van Frankrijk, tot Engeland en Spanje. “Het maakte mij niet uit dat ik er in het begin tomaten moest pellen, zolang ik maar in de keuken binnen raakte en kon rondkijken.” Het straffe verhaal van een perfectionist die álles over heeft voor zijn passie, zelfs een jaar in een rusthuis wonen.