Het Vlaamse Kruis reikt diploma’s uit voor EHBO-opleiding

“Eigenlijk zou het niet meer dan logisch zijn dat zij opgesloten worden, zoals ze Alexander zelf opgesloten hebben.” Volgende week verschijnen Gaëlle F. (50) en haar vriend Kurt D.W. (53) opnieuw voor de rechter nadat ze zelf beroep aantekenden tegen de effectieve celstraffen die ze kregen voor zware pesterijen. Het slachtoffer, F.’s eigen zoon Alexander, stapte vier jaar geleden op amper 13-jarige leeftijd uit het leven. Het koppel speelt alleszins hoog spel, want in eerste aanleg zag de rechter nog net geen link tussen die zelfdoding en de pesterijen. Als de rechter in beroep die wel ziet, wordt het een heel ander verhaal. Wij blikken vooruit met Catherine Lairesse, de adoptiemoeder van Alexander.