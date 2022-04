Het idee voor het nieuwe op- en afrittencomplex in Waregem komt van ‘doodgewone’ burger Robin (35): “In een filmpje op Youtube een Amerikaans concept gezien dat ideaal was voor hier”

waregemNiet de meest hoogopgeleide ingenieur of ervaren ontwerper, maar ‘doodgewone’ burger Robin Demey (35) uit Ieper lanceerde het idee voor het nieuwe op-en afrittencomplex in Waregem. Hij vond op het internet een concept dat hem ideaal leek voor daar en hij bezorgde het aan het Agentschap Wegen en Verkeer. “Soms denk ik wel eens: hoe hebben ze dit of dat kruispunt nu aangelegd? Als ik een goed idee heb, dan mail ik het nu. Je weet maar nooit, he.”

In Waregem zijn de werken aan het op- en afrittencomplex officieel van start gegaan. Op drukke momenten zit het verkeer er vaak muurvast en soms staan automobilisten al op de E17 aan te schuiven om de afrit te kunnen nemen. Het complex wordt er volledig heringericht als een ‘vlecht’ om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Volledig scherm Vandaag werd de eerste symbolische ‘spadesteek’ gegeven voor het project. © Henk Deleu

Het verkeer op de Expresweg zal in de toekomst voor de brug met verkeerslichten naar de andere weghelft geleid worden. Na de brug kruisen de twee rijrichtingen elkaar opnieuw, zodat iedereen opnieuw op zijn weghelft rijdt. Deze techniek zorgt ervoor dat het autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar één verkeerslicht tegenkomt in plaats van twee.

Primeur

Het concept van de zogenaamde ‘vlecht’ is een verkeerstechnische primeur in België, zo benadrukte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Ze kwam de eerste spadesteek geven in Waregem. In haar woordje uitleg bedankte ze Robin Demey (35) uit Ieper expliciet voor het idee van die ‘vlecht’. Robin blijkt een gewone burger te zijn die enkele jaren geleden een mailtje stuurde naar het Agentschap Wegen en Verkeer met ‘een goed idee voor het verkeerspunt daar’.

Volledig scherm Robin Demey (35) uit Ieper blijkt een gewone burger te zijn die enkele jaren geleden een mailtje stuurde naar het Agentschap Wegen en Verkeer met ‘een goed idee voor het verkeerspunt daar’. © Henk Deleu

Robin is assistent-architect van opleiding en hij werkt in Alpro in Wevelgem als teamleader in de fabriek. “Techniek boeit mij, in mijn vrije tijd lees ik heel veel over bouwprojecten, (alternatieve)energieprojecten, permacultuur,... Doordat ik vaak filmpjes daarover bekijk op YouTube, kwam er opeens een suggestie over een verkeerstechnisch concept dat in Amerika vaak wordt gebruikt: de zogenaamde ‘vlecht’. Het was een wat onduidelijk filmpje, maar mijn aandacht was toch getrokken. Ik heb er wat meer over opgezocht.”

Robin had gelezen dat AWV een studie zou laten uitvoeren rond de aanleg van dit kruispunt. “Het Amerikaans concept leek me echt iets voor hier in Waregem. Het probleem hier is dat het verkeer te vaak moet kruisen en er dus te veel verkeerslichten zijn. Met zo’n vlecht heb je minder verkeerslichten en dus minder problemen.”

Opmerkelijk idee

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer krijgen ze nu en dan wel eens mailtjes binnen van burgers die suggesties doen om punten aan te pakken. “Maar dit was echt wel een opmerkelijk idee”, zegt Humberto Van Nunen van AWV. “De suggesties die uit de studie kwamen, waren complexer en duurder. Dankzij dit idee kunnen we de bestaande structuur van het wegdek grotendeels gebruiken, in september kunnen we al klaar zijn. Bovendien moesten we amper onteigenen om de vlecht te kunnen realiseren.”

Volledig scherm “Dit was echt wel een opmerkelijk idee”, zegt Humberto Van Nunen van AWV. “De suggesties die uit de studie kwamen, waren complexer en duurder. © Henk Deleu

Maar ‘pikt’ dat dan geen beetje, dat een gewone ziel opeens met een briljant idee komt aanzetten waar de specialisten zelf niet opkomen? “Een goed idee is een goed idee. We gaan ons niet inhouden om een idee te gebruiken omdat het niet van de specialisten komt. Het is een ideaal concept voor hier.”

Den hert

Robin heeft trouwens nog ideeën voor in de regio. “Het kruispunt van de R8 in Harelbeke, in de volksmond Den Hert genoemd: ik zou daar gewoon één groot ovalen rond punt van maken. Ik heb dat ook gemaild naar AWV, jawel. Soms denk ik wel eens: hoe is dit of dat kruispunt nu aangelegd? Als ik een goed idee heb, dan mail ik het nu. Je weet maar nooit dat ze er iets mee zijn, he. Ik ben best wel fier dat ze mijn voorstel hier gaan gebruiken.”

Volledig scherm In Waregem zijn de werken aan het op-en afrittencomplex officieel van start gegaan. © Henk Deleu

Het complex wordt in twee grote fases aangepakt. Eerst is de zuidelijke kant, de kant van Anzegem, aan de beurt (fase 2). Deze werken duren van 19 april tot midden juni. Vervolgens is de noordelijke kant, de kant van Waregem, aan de beurt (fase 3). Er zal veel hinder zijn. Van 19 april tot vermoedelijk midden september wordt de brug over de snelweg afgesloten voor fietsers en auto’s. De op- en afrit richting Gent worden ook afgesloten tot midden juni. Al het verkeer tussen Anzegem en Waregem moet tijdens deze fase 2 een omleiding volgen.

De werken kosten 5,15 miljoen euro en zouden klaar zijn tegen midden september 2022. Meer informatie over het project vind je op wegenenverkeer.be/devlecht.

Volledig scherm In Waregem zijn de werken aan het op-en afrittencomplex officieel van start gegaan. © Henk Deleu

Volledig scherm In Waregem zijn de werken aan het op-en afrittencomplex officieel van start gegaan. © Henk Deleu

Volledig scherm In Waregem zijn de werken aan het op-en afrittencomplex officieel van start gegaan. © Henk Deleu

Volledig scherm In Waregem zijn de werken aan het op-en afrittencomplex officieel van start gegaan. © Henk Deleu

Volledig scherm In Waregem zijn de werken aan het op-en afrittencomplex officieel van start gegaan. © Henk Deleu