Herenkapper Eddy krijgt gouden medaille na een loopbaan van 50 jaar: “Mijn klanten willen niemand anders omdat ik erg precies werk”

Zijn kleine kapsalon bevindt zich in zijn woning in de Oblatenstraat in Nieuwenhove bij Waregem. Niet meteen een locatie met veel zichtbaarheid, maar toch is herenkapper Eddy Lagaisse erg gekend. Niet alleen in Waregem, want de klanten komen ook uit Kortrijk, Oudenaarde en Wervik. “Mijn klanten willen niemand anders omdat ik erg precies werk”, vertelt hij. “Ik ben bovendien sociaal, ik zou zelfs praten met een hond met een hoedje op.”

Will Tura

Hij heeft in de loop der jaren een groot palmares verworven. Zo won hij al zeker dertig prijskampen. Tot in Keulen, Hamburg en Parijs. “En ik kreeg les van de allergrootste, de wereldkampioen”, zegt Eddy Lagaisse. “Dat was wijlen Roger Taelman uit Kortrijk.” Lagaisse had ook bekende klanten, zoals wijlen zanger Joe Harris en wijlen Flandrien Briek Schotte. Maar zijn bekendste klant is Will Tura. “Ik ging vroeger zelfs mee naar optredens om zijn haar in model te brengen”, vertelt Eddy Lagaisse. “Ik ontmoette hem dertig jaar geleden op een galadiner in Affligem. We raakten aan de praat en van het een kwam het ander. Will Tura kent heel mijn huis. Alleen in mijn slaapkamer is hij nog niet geweest”, lacht Eddy.