HERBELEEF. 35.000 bezoekers zien speciale hoeden en paarden racen tijdens 176ste Waregem Koerse

65 (!) keer Waregem Koerse

Jacques De Wintere (73) kwam al 65 (!) keer naar Waregem Koerse. “Het kan ook een paar keer meer geweest zijn, ik weet het niet meer precies. Ik kan mij wel nog goed herinneren dat ik als kleine jongen samen met mijn grootvader naar de paardenkoers kwam kijken. Later was ik hier alleen of met mijn gezin. Slechts een keer kon ik niet komen. Ik was toen 21 jaar oud en zat in het leger. Mijn gedachten waren die dag hier in Waregem bij de paarden uiteraard. Nadien heb ik het nooit meer gemist. In al de die jaren er is heel veel veranderd, het is veel verbeterd voor de paarden. Fijn is ook dat je hier altijd mensen tegen het lijf loopt die je jaren niet hebt gezien.”